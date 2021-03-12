全港逾3000人遭家暴及性暴力　兩區情況最嚴重

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-03-12 11:30

先睇2020年社署接獲虐待配偶／同居情侶個案▼▼▼

世界衛生組織（World Health Organization）周二（9日）表示，在2010至2018年期間，全球有三分之一女性曾遭受肢體或性暴力。香港的情況又如何？

根據社會福利署數據，2020年接獲2601宗遭配偶或同居情侶暴力對待的個案，當中有79%人遭受身體暴力，9.6%更遭多種暴力。

在遭受家暴的人中，84.9%為女性，男性則佔15.1%。

最多人表示被丈夫暴力對待，有1593宗，佔61.2%；其次為異性同居情侶，有372宗。

按地區計算，元朗為最多家暴個案的地區，多達328宗，佔12.6%，葵青及觀塘排第2及3。全港個案最少的地區為灣仔，去年有50人遭家暴，佔1.9%。

在性暴力方面，2020年共有674宗個案，當中有462人曾被非禮，佔68.5%，其次有146人（21.7%）曾被強姦或非自願性交。另外，有26人（3.9%）曾受多種性暴力。

在遭受性暴力的人中，96.7%為女性，男性則佔3.3%。

最多人表示曾被陌生人性侵犯，有327宗，佔48.5%。排第2為朋友，有114宗；排第3為僱主／僱員／同事，有84宗。

按地區計算，油尖旺為最多性暴力個案的地區，有83宗，佔12.3%，中西區及沙田排第2及3。全港個案最少的地區為離島，去年有9人遭性暴力，佔1.3%。