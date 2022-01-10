洪為民派對｜高官年假有咁多！多一般港人六成　檢疫21天仍有咁多

【洪為民生日派對／徐英偉／區嘉宏／年假／高官政界飯局／防疫政策／Omicron】港區人大代表洪為民生日宴爆疫，民政事務局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤等官員、政府人員，被要求前往竹篙灣檢疫21天，部份獲提早「放疫監」的官員，須在家自我隔離至完成多次強制檢測才可恢復上班，其間檢疫或隔離時間，都需要使用自身假期。

21天的檢疫隔離，究竟對高官年假有多大影響呢？原來高官每年擁有的年假，已足夠完整覆蓋21天檢疫隔離，而且還未用盡年假；單計每年年假日數，已比一般港人多近六成。



港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民（左）舉辦逾百人生日派對，引起關注。（網上圖片）

洪為民生日派對請帖+賓客須知▼▼▼

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洪為民生日派對，出席的高官包括民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉強、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民等。

特首林鄭月娥已指示官員檢疫隔離期間，須使用自身假期，更要接受紀律調查，完成調查後採取適當行動。

高官年假比一般港人多六成 完成21檢疫隔離仍有剩



使用自身假期檢疫隔離究竟對高官影響有多大？根據現行安排，政治委任官員享有每年22天年假，最多可累積22天年假。單計每年獲得的年假，已足夠完整覆蓋檢疫隔離期，仍有一天年假餘下；如果官員本身有累積年假，餘下的還有更多。

另外，根據旅遊網Expedia去年初公布的調查，一般港人平均每年有14天年假，故官員每年獲22天年假，已比一般港人多8天，即差近六成。

以上數據只供參考。一般港人年假按各公司不同政策而定，日數或有差異。