政界派對爆疫︱19名議員出席　網民批觀感差　獻計幫徐英偉洗底

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民本周一（3日）舉辦過百人生日派對，昨日（6日）卻爆出其中1名出席者確診變種病毒，而當日有至少13名高官及19名立法會議員出席聚會，其中民政事務局長徐英偉及4名議員須入住竹篙灣檢疫21日。

事件曝光後即引起全城熱議，有網民批評政府官員應帶頭做好，「開始爆疫仲參加大型聚會」，難以服眾；但亦有人認為當時並未收緊防疫措施，他們並無違規；有網民就發起1人1個抵死建議幫局長應付民情，如改口稱「想入竹篙灣視察民情」。



網上流傳洪為民在生日會唱歌。 （網上圖片）

行政長官林鄭月娥昨日會見傳媒時證實，徐英偉是該名初步確診者的緊密接觸者，需要進入檢疫中心接受隔離，更稱對多名官員疫情下出席宴會感失望，特別是徐英偉身為民政事務局長，不但未有以身作則，反而出席大型宴，批評他們表現不佳。

徐英偉昨晚即發聲明道歉，社交網站頭像初時轉黑再變白，稱要向中央政府、行政長官、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉，「在此嚴峻的時刻我未能緊守崗位主持大局，實在抱歉！」。

立法會主席梁君彥今日（7日）亦確認至少有19名立法會議員出席聚會，其中4名議員須入住竹篙灣檢疫21日，包括陳仲尼、邱達根、陸瀚民及洪雯。

事件引起各社交平台熱烈討論，有人批評作為官員及政界人士，敏感度極度不足，「如果無違反規定，出席親朋生日會應該無問題，有問題嘅係已經開始爆疫仲參加大型聚會」、「仲要除晒罩唱歌跳舞」、「只准高官去派對，不准民間食晚飯？」；亦有網民質疑高官出席派對是否變成工作文化，「乜唔需要避嫌嘅咩？」；但有人則認為當時並未實施晚市禁堂食規例，如宴會按照原定規例，他們出席聚會並無不妥，「做呢啲位就要做公關工作，大驚小怪」。

徐英偉昨晚即發聲明道歉，社交網站頭像初時轉黑再變白，稱要向中央政府、行政長官、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉。（資料圖片）

有網民發起討論，抵死問「誰能為徐局長施良計」，以挽救徐英偉在市民眼中的形象，有人笑言局長可改口稱是故意這樣做，「因為想入去竹篙灣視察民情」，其後提出改善隔離營環境；有的則建議「光速道歉，兼面壁反省21日」，只要100名出席者沒染疫，「新一年又一條好漢」；有網民就開玩笑說「佢係餓底，純粹係去放蛇，結果真係捉到成百人開party」。