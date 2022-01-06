徐英偉去洪為民生日派對需隔離　林鄭稱失望　網民熱搜出席官員

民政事務局局長徐英偉在1月3日出席宴會與1名確診者同場，被列為密切接觸者送往竹篙灣檢疫隔離。特首林鄭月娥今日（1月6日）見記者交代事件時表示，另有9名政府官員曾出席同一場合，但只是短暫逗留，8人未有與確診者同場，並點名指對徐英偉的表現感失望。

據了解，宴會由港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民主辦，當日多名立法會議員出席派對。事件傳出後，大批網民留言表達意見，宴會主角洪為民及徐英偉均成為網民熱搜焦點！



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涉事宴會是1月3日晚上舉行的生日派對，據了解有1名女出席者初步確診患新冠肺炎，她當日晚上9時半到場。特首林鄭月娥見記者時表示，有10名官員出席當晚宴會，但只有民政事務局長徐英偉到場後作長時間逗留；另外9名出席官員除入境事務處處長區嘉宏外，其餘8人只曾短暫逗留並於晚上9時半前離開，未有與確診者同場。

徐英偉已於中午前往竹篙灣隔離檢疫，林鄭月娥表示，對有官員未有以身作則，仍出席大型聚會，感到十分失望。

事件曝光後，網民紛紛熱搜相關人士，其中洪為民及徐英偉最近數小時的搜尋熱度最高。而曾到場的政界人士亦被網民關注，據悉長蕭澤頤亦曾到場。消息指3名立法會議員亦有出席派對，包括民建聯陳仲尼、經民聯陸瀚民和科技創新界議員邱達根，陳仲尼和陸瀚民正等待檢測結果。討論區網民反應負面，質疑高官在疫情期間仍出席派對，有人留言批評「香港飲食業比佢地累死」，質疑「只准高官PARTY，不准百姓堂食」。