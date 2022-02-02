迎虎年｜港人十二生肖排行榜　屬虎人數排第四　最多人係呢個生肖

2022年農曆新年為壬寅虎年，傳統上都會按生肖預測來年運程，到底現時香港哪個生肖的人最多呢？不少父母都「望子成龍」所以部署龍年產子，不過參照政府統計處數據推算，最多人於狗、豬和鼠年出生，龍年出生者人數在十二生肖中只排第六，虎年出生者人數則排第四。



先看12生肖年份對照表▼▼▼

今年為虎年，若父母想生育龍年子女，就須於2023年底早作準備，於2024年就能誕下「龍的傳人」。

根據政府統計處數據，截至2020年底，本港0至84歲男女合計人口中，龍年出生且仍在生的人口只有60.23萬，排第6位，鼠年出生的人最多，達65.75萬。由於統計處數據以西曆年份作劃分，故數字以西曆年計算，對照當年所屬農曆生肖。

由於在0至84歲人口中，鼠年比其他生肖多了一年，若減去1936年出生的3.19萬人，則只有62.56萬人於鼠年出生；若減去2020年出生的4.03萬人，則只有61.72萬人於鼠年出生。

因此，若各生肖同樣只計算7年人口，狗年出生且仍在生的人口是12生肖中最多，達62.69萬。而羊、馬及蛇年出生的人口較少，為58萬以下。

若按性別劃分，男性減去1936年出生1.38萬男性人口，鼠年的人仍多達28.94萬，排第1位；若減去2020年出生2.09萬男性人口，鼠年的人只有28.23萬，排名則會跌至第3位。

在女性方面，減去1936年出生1.81萬女性人口，鼠年的人有33.62萬，若減去2020年出生1.94萬女性人口，鼠年的人有33.49萬，仍穩守第3位。

12生肖藝人代表▼▼▼