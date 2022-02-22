預算案2022｜首9個月賺多1500億勝預期　一項收入遠超全年預測

新一份財政預算案將於本月底公布，財政司司長陳茂波上月指，2021-22年度財政狀況較預期理想，預計實際赤字將遠低於原本預計的1,016億元。究竟今年政府收入較預期賺多幾多？主要來自哪部分？



截至2021年12底，2021-22年度首9個月的收入達5,025億元，較去年同期高1,512億元，度盈餘為210億元。

其中主要收入來自地價，受惠21年疫情稍緩和，經濟逐步復蘇，政府賣地及由發展商補地價的收入遠高於年初預期。首9個月地價收入已達1,234億元，較原本預期全年976億元地價收入高26%，是去年同期的3倍。

另一方面，近年股票巿場的交易亦同樣較預期理想，上年度股票印花税為政府帶來586億元收入。根據港交所資料，2021-22年度首10個月的成交額較上年度同期多6,992億元，加上股票印花税率於去年8月起上調，預料今年度股票印花税收入或將更高。

雖然印花税調高後股票巿場稍有下跌，2022年1月成交額較上年度低，但整體今年度首10個月的成交額較上年度同期高，故以上估算可維持印花稅收，或帶來更高收入。

近年地價收入及印花税成政府收入的重要一部分，僅次於利得稅收，上年度兩項共佔政府總收入31.5%。

截至2021年12月31日，政府財政儲備為9,778億元，較年初儲備高500億元。另外截至2022年1月底，香港官方外匯儲備資產為4,925億美元，即3.8萬億港元，較去年1月少7億美元。