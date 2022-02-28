疫情｜20款市面快速測試套裝價錢、準確度比併　呢幾款屬政府認可

【快速測試 / 快速檢測 / 自我檢測】本港疫情嚴峻，確診人數幾何級上升，不少巿民購買快速檢測包自行檢測自保。現時巿面上有多種品牌檢測包，政府接受本港、內地、歐盟、美國相關機構認可的快速測試產品，究竟各款檢測能力有幾多？以下比較9款政府派發或衞生署批准表列的快速檢測包，以及巿面上其他同類產品。



現時政府向「居安抗疫」及特定群組人士派發的快速抗原測試包有7款，連計另外2款衞生署「醫療儀器行政管理制度」下表列可供巿民自行使用的檢測劑，合共有9款，價錢由59元至125元不等。

世界衞生組織建議測試的靈敏度（sensitivity）最少達80%，特異度（specificity）達97%，政府派發及衞生署表列的檢測包全部均達世衞水平。其中，根據各產品聲稱的準確度、時間及價格，金沃夫及萬孚在四項表現較平均。

政府採購的7款測試包中，有1款同於「醫療儀器行政管理制度」下表列。另外衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處曾就政府所採購的測試包作初步評估，確認對變種病毒株Omicron有效。

政府2月26日表示，接受本港衞生署醫療儀器行政管理制度表列、內地獲國家藥品監督管理局認可、歐盟新冠病毒抗原測試通用清單，以及美國食品及藥物管理局授權作緊急使用的快速抗原測試產品。要注意的是，有歐洲合格認證（CE認證）不等於獲列入「歐盟新冠病毒抗原測試通用清單」。

現時巿面上有超過20款新冠肺炎病毒檢測包，採樣方法分為鼻腔、口咽拭子或採血針採血，巿民可視乎個人需要選購，並留意產品有否獲相關監管機構認可及其測試結果。

快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試。若一般巿民快速測試呈陽性，嚴重徵狀請致電999熱線以安排救護車入院，輕微徵狀者則可透過電話預約到指定診所接受診症，或聯絡醫院管理局電話熱線查詢建議。