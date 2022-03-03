疫情｜羅致光指月薪$3.1萬聘內地臨時護理員　人工高一般港人五成

【羅致光／內地臨時護理員／社署】疫情下護老院及殘疾人士院舍出現人手荒，政府日前宣布由社署緊急向內地試行直接聘用1000名臨時合約照顧員，勞工及福利局長羅致光透露，相關人員薪酬，即底薪連同津貼月薪約為31,000元，且沒有特別學歷或資格要求條件，唯一條件是「識講廣東話」。

而勞工及福利局副局長何啟明於Facebook澄清，院舍護理員人手招募本地與內地並行，而本地連同當前疫情下政府提供每人每月2000元的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」（2022年2月至6月為期五個月），以及社署會為每名負責照顧原址檢疫／隔離院友的員工提供每天500元的「院舍員工額外津貼」，不論本地員工還是內地援兵，月薪均可達30,000元甚至更高。



疫情下護老院及殘疾人士院舍出現人手荒。（資料圖片）

3.1萬元月薪是什麼概念？以2021年第3季港人每月就業收入中位數20000元計算，即內地臨時護理員月薪比一般港人高五成半，亦比統計處選定的行業每月入息中位數高。

但3.1萬元月薪對比其他抗疫相關人員，又是否算高薪？以近日推出的「抗疫的士」為例，業界指參與司機日薪約3000元，即假設抗疫的士司機工作11天，已超過內地臨時護理員3.1萬元月薪，故相比下內地臨時護理員月薪並不算特別高。



另外，保安局招聘的「社區隔離設施內務管理助理」，月薪亦達3.1萬元，合約期為兩個月（3月至5月），其後可以按月續期。申請人需有中五教育程度，以及是旅遊界業者或體育教練／導師，對電腦有基本認識，且具備基本英文和粵語書寫及口語能力等，獲聘者將於政府指定社區隔離設施工作。

以上數據只供參考。