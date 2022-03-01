社署月薪$3.1萬聘內地臨時護理員僅須懂廣東話　網民：港人都想做

香港爆發第五波新冠肺炎疫情，數以百計護老院及殘疾人士院舍爆疫，大批員工確診而陷人手荒，政府日前宣布由社署緊急地向內地試行直接聘用1000名臨時合約照顧員，勞工及福利局長羅致光今日透露，招募由內地招聘公司進行，沒有特別學歷或資格要求條件，唯一是「識講廣東話好重要」，而相關人員薪酬，即底薪連同津貼月薪約為31,000元。

消息一出引來網民熱議，認為如果以3.1萬元薪酬於內地請臨時護理員，為何不先考慮聘請香港人，「如果無經驗嘅，做乜唔搵香港人做？」、「好多香港人失業，應該請香港人」、「咁嘅條件喺香港大把人願意去做」。但亦有網民認為3.1萬薪酬未必吸引到內地護理員。



第五波新冠肺炎疫情下，數以百計護老院及殘疾人士院舍爆疫，大批員工確診陷人手荒。（資料圖片）

政府日前宣布由社署緊急地向內地試行直接聘用1000名臨時合約照顧員，為期3個月。勞工及福利局長羅致光今日表示，希望2至3天內有首批「救兵」抵港，但不會一批過1000名來港，而是每批或每次「百零二百人」到埗再接受3天訓練，之後到隔離設施或暫託中心照顧長者。

至於招募條件，羅致光明言沒有特別學歷或資格要求條件，唯一是「識講廣東話好重要」，惟稱由於本港疫情趨嚴峻，招募有一定難度。他又說，相關人員薪酬與現時輸入內地人在院舍工作的薪酬一致， 即底薪連同津貼，月薪約3.1萬元。

羅致光今日表示，希望2至3天內有首批「救兵」抵港。（資料圖片）

社署以3.1萬元請內地「救兵」引來網民熱議，有網民支持盡快填補本港院舍人手短缺，以便能好好照顧長者；但亦有網民指出，現時開價3.1萬元且毋須資格學歷，相信有很多香港人，特別是失業人士願意應徵，認為可優先考慮香港人，「如果冇經驗嘅，訓練3日已可以，做乜唔搵香港人做？」、「而家好多家庭因疫情影響生活，你開到$30,000人工，都唔試下搵香港人？」、「好多香港人失業，應該請香港人」、「咁搵返香港人做都得啦」、「香港大把識講廣東話嘅人喎」。

也有網民認為本港疫情嚴重，3.1萬元月薪開價不算吸引，未必能吸引內地護理員，「其實唔吸引，廣東省如果全職做護理的阿姨，1萬不難，落到香港又唔係包食住，又無醫療津貼，又唔係長工，又驚染疫，畀多錢都未必有人肯嚟」、「如果政府畀錢就解決到問題，應該盡快解決」。

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