第五波疫情香港逾6千人染疫亡　3月一項死亡數字不幸成世界第一

本港第五波疫情死亡率高，至今累計超過107萬人確診，6151人死亡。根據最新數字，3月1日至20日期間，本港按人口比例染疫死亡人數不幸排全球第一，以下分析本港第五波疫情期間（2021年12月31日至2022年3月21日）期間全球各地新冠肺炎死亡情況，以及死亡情況有多嚴重。



按全各地人口和染疫死亡人數比例、七日移動平均計算，在3月21日本港每百萬人有34.8人不幸有染疫亡，數字全球最高；同樣爆疫的韓國排全球第7，但每百萬人只有6.27名死者，比例遠低於香港。

感染新冠病毒患者中，本港死亡率達0.56%，全球排行第85位。死亡率最高是蘇丹、也門、敘利亞等地，但其確診及死亡人數均較本港低。

按染疫總死亡人數比較，由12月31日至3月21日，美國的新冠肺炎死亡人數最高，達10萬人。其次是俄羅斯、巴西、印度等地。本港死亡人數達5906人，全球排第29位，亞洲排第9位。

至於各國最新疫情發展方面，現時本港確診人數回落，單日確診人數較南韓、新西蘭低。但單日死亡人數未呈明顯下跌趨勢，與其他國家比較，仍排較高位置。

要注意的是，各國統計死亡人數方式或有不同，本港計算所有對新冠病毒呈陽性的死者（die with covid），少部分國家不計算對病毒呈陽性但可能死於其他疾病的患者，另外亦有部分國家因檢測能力不足以致呈報死亡人數較實際低。