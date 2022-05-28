快餐店疫市加價！焗豬燒味飯各加1蚊　統計處數據揭仲有得加？

通脹升溫，「01研數所」發現多間連鎖快餐店「疫市」加價，餐牌主要食品如焗豬扒飯、燒味飯等加價至少1元，部分更加價2元，普遍加幅達2%。而統計處早前發表的4月物價指數中，「外出用膳及外賣」指數升至104.5，較去年11月升1.4%，低於快餐店及食材價格加幅，意味快餐店或尚有加價空間！



記者分別於2021年11月及今年5月，抽樣記錄大家樂、大快活及一粥麵，荃灣愉景新城分店的餐牌價錢，發現三間快餐店多款食品都加價至少1元。其中，大家樂燒味單拼飯，售價由39元加至40元，燒味雙拼飯亦由42元加至43元，例牌食品焗豬扒飯，就由44元加至45元。

大快活方面，焗豬扒飯同樣由44元加至45元，原售41元的肉醬意粉，加至42元。至於餐牌較為不同的一粥麵加幅亦類似，例如乾炒牛河由每份47元，加1元至48元，狀元及第粥更加價2元，由40元加至42元，加幅5%。

數據顯示仍有加價空間

另一方面，統計處最新數據顯示，今年4月食品綜合物價指數升至105.8，雖較3月高位有稍有回調，但仍較去年11月上升近3%，當中「基本食品（註：米、肉、蔬菜等食材）」4月綜合物價指數急升至107.8，升幅達5.4%，遠高於「外出用膳及外賣」物價指數僅1.4%的同期升幅，亦高於現時快餐店實際加價幅度，顯示快餐店或仍有加價空間。

至於哪款食材價格升得最高，4月物價指數多款食材價格已較3月下調，但按年加幅仍然明顯，其中升幅最大的是新鮮蔬菜，升幅達18.6%，其次是淡水魚、鹹水魚和蛋等，物價指數均上升超過10%。近期價格變動方面，多種食材物價指數按月上升，如淡水魚、食油、糖等。