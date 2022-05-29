美研究指家庭主婦身兼19職務　疫情下兼任教師若出糧人工超級高

全港約65萬人全職料理家務，美國有研究指，家庭主婦實際兼任19項工作，若照顧小孩、做家務、煮食等工作有薪金，年薪可達12.6萬美元（99.5萬港元），相當於月薪8.3萬元。即看全職照顧家庭的母親或父親每項日常工作相等酬勞！



美國保險資訊網站insure.com 5月發布2022年母親節指數，根據美國勞工統計局最新薪酬數據，將家庭主婦對應相關職業，計算出每小時工作相等的酬勞。

研究顯示，全職照顧家庭的工作時數達全年6398小時，平均每天17.5小時，當中主要是照顧兒童、煮食和清潔，疫情期間更需要兼任小學老師，在家教導小孩，涉及19項工作。

有時候家庭主婦更兼任麵包師傅、髮型師和美容師，甚至是法官、私家偵探和調查員，所有工作按相應時數總計，年薪可達99.5萬港元。

以月薪計，家庭主婦月薪相等約8.3萬元。與港人薪酬比較，根據2021年第4季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，全港就業人士收入中位數為2萬元，研究估計的月薪已高過全港9成打工仔，分別高於94%男性和96.6%女性。

研究指，家庭主婦身兼多職，疫情下甚至面對更大的經濟壓力，另外有特殊教育需要的兒童母親亦需花更多時間去照顧孩子。

不單是家庭主婦，家庭主夫亦面對同樣情況，近年本港越來越多家庭主夫，統計處報告顯示，2020年有約61.6萬名女性和3.9萬名男性全職料理家務，家庭主夫的數量較2011年増2萬多，而家庭主婦則減少4萬多。