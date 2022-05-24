英國通脹｜居英港人：廁紙雞蛋多次加價　植物油短缺需靠兩招慳錢

英國通脹惡化，4月消費物價指數（CPI）更按年急升9%。有現居倫敦港人表示，當地日常必需品普遍都大幅加價，其中雞蛋兩星期內加價一成，廁紙一個月加一次價，電費更一下子加50%。擔心通脹持續，她表示會盡量少外出用餐、少去旅行，並會用兩大方法「盡慳」伙食費。



現居倫敦的港人陳小姐直言當地通脹「好勁」，多款日常必需品連番加價。她舉例指，一盒15隻裝雞蛋兩星期內便由1.15鎊（港幣約11.3元，下同）加至1.29鎊（12.7元），即加幅超過一成。

另外，俄烏戰爭爆發後，食油售價便開始飆升，加上烏克蘭原是植物油主要產地，近期倫敦多款植物油均缺貨，超市僅可買到由意大利等地出產的橄欖油。她表示，聽聞當地有餐廳因此而要停售炸魚薯條。

「廁紙一個月加一次！」陳小姐無奈表示，一袋18卷裝廁紙早前已由4.89鎊（48.1元），加至4.99鎊（49.1元），本周再加至5.19鎊（51.1元）。

其他日常使費方面，除地鐵、巴士等車費近期都已加價外，電費上月更一下子加50%，「你都覺得誇張呢！」她說，幸好天氣開始回暖，近一個月不用再開暖氣，可減少電費開支。面對市民對通脹的不滿情緒，當地政府宣布月內會退還150鎊巿政稅，陳小姐認為可幫補不少。

慳家攻略：員工餐、超市「2鎊」減價專區

陳小姐坦言自己倘算幸運，因任職飲食業，有公司提供膳食，助她節省不少伙食費；即使要買餸，也會盡量到超市「2鎊」減價專區選購食物。她說，自己一個人生活，支出較易控制，但不時會聽到有家庭的朋友「大呻」近期使費多了不少。

不過，對於通脹或會持續一段時間，陳小姐表示：「當然擔心，其實好難應對。」她指，廁紙、油等均為必需品，難以避免，「我而家少出街食，少去旅行。」她又說，公司最近在收集員工意見書，很多人都反映要加薪。