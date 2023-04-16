消費券2023｜4.16派首期$3000 比併6大支付平台用戶數
撰文：林奧莉
出版：更新：
【消費券2023/財政司司長陳茂波/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】財政司司長陳茂波今（10日）公布新一期消費券詳情，4月16日發放首期3,000元消費券，7月16日發放餘額2,000元消費券。不過首期將不提供電子支付平台「轉會」，7月16日派發次期消費券時，市民可轉換平台。究竟6個支付平台哪個最多人用？
在六個消費券電子支付平台中，八達通在香港最為普及，八達通網站資料顯示，巿面流通的八達通卡超過2000萬張，18-64歲人口滲透率達98%。
另外，支付寶香港（AlipayHK）2020年註冊用戶已達500萬，而微信支付香港（WeChat Pay HK）註冊用戶同樣達500萬。其次，拍住賞（Tap & Go）和去年新加入的滙豐PayMe分別有360萬和270萬人使用，至於另一新加入的中銀BoC Pay用戶人數約為100萬人（註：為各大平台的公開資料，截至2023年3月10日）。
消費券2023金額多少？
財政預算案公佈將會派發共$5,000的電子消費券，分兩期發放，第一期將於4月派，派發金額時間詳情請看。
消費券2023有什麼平台？
政府3月10日將公布相關工具，參考2022年消費券計劃，合資格人士可選擇以支付寶香港、BoC Pay、八達通、HSBC 旗下的Payme、Tap & Go 或WeChat Pay HK收取消費券。詳情請看。