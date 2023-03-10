消費券｜首期4.16派不准轉會　去年643萬人受惠 轉會、用剩有幾多

【消費券／$3000／轉會／八達通／支付寶香港AlipayHK／微信支付香港WeChat Pay HK／拍住賞Tap & Go／滙豐PayMe／中銀BoC Pay】財政司司長陳茂波今日（10日）公布2023年5000元電子消費券詳情，其中第一期3,000元將於4月16日發放，首期消費券亦不設更改支付工具申請。政府連續三年派發消費券，去年錄得643萬人領取消費券，當中有27萬人申請更改支付工具。另外，過往派發的消費券中，有多少餘額在限期前未用完而退回給政府庫房？



去年政府再度推出消費券計劃，向全港每名合資格巿民派發1萬元。大部分消費券已全部發放，只餘少部分八達通用戶未領取第四期1000元。截至去年12月1日，約643萬人領取2022年消費券。

陳茂波2021年9月曾透露，2021年消費券計劃有約7成巿民選用八達通，2成選用支付寶香港（AlipayHK），另外各5%選用微信支付香港（WeChat Pay HK）或Tap & Go拍住賞，新一輪消費券平台選用分布則暫未有公布。

2022年消費券加入兩個新支付工具，根據去年統計資料，整體共接獲27萬宗更改儲值支付工具帳戶的申請。

若消費券在限期前未用完，將退回政府。根據2021年消費券計劃資料，政府發言人回覆指，2021年消費券計劃下透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK發放的消費券，超過99%的券額已被使用，只有少於0.5%的券額在限期前仍未被使用而退回給政府。以去年4月份數字推算總額少於5221.2萬元。

而透過八達通發放的消費券，截至2022年5月23日，超過99%發放的消費券已被領取，仍未領取的券額少於0.3%。