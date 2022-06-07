全港2.7萬私樓年屆30　港島西最多　9個公共屋邨樓齡達50年

本港樓宇老化問題加劇，發展局向立法會披露，本港樓齡達30年或以上的私人樓宇達2.7萬幢，主要分布於港島西及九龍西，另外現時有九個房委會公共屋邨樓齡屆50年或以上，舊樓維修保養及重建問題引起關注，即看你哪區有多少舊樓，哪區的樓齡最高？當局又有哪些應對政策？



按最新立法會選舉地方選區範圍劃分，截至2021年底，港島西區內有超過5,700幢30年樓齡或以上的私人樓宇，九龍西及港島東亦分別有逾3,000幢。九龍西有逾2,600幢樓齡達50年或以上的私人樓宇是全港最多。

老舊樓宇中有不少「三無大廈」，缺乏統籌維修保養的能力，發展局指政府除了推展多項樓宇安全及復修資助計劃，以支援有需要的業主外，屋宇署亦會按風險主動挑選樓宇，代業主進行所需的工程，截至2022年4月已挑選約1,000幢樓宇參加計劃。

此外，本港現時有九個公共屋邨於半世紀落成，包括正進行重建工程的華富邨、於50年代建成的模範邨（最早一期）及西環邨、60年代落成的彩虹邨、馬頭圍邨等，共涉及2.9萬單個單位，《施政報告》提出會研究西環邨及馬頭圍邨重建工作。