MIRROR紅館演唱會實名制5.31開售　12場公開發售票平貴飛有咁多！

男子組合MIRROR 7至8月假紅館舉行12場演唱會，周二（5月31日）起於城巿售票網公開發售。為打擊黃牛炒賣，門票首次採用實名制登記，每人限購2張，並加開2場歌迷（MIRO）特別場。按現有入場人數推算，即共37700張公售門票，淨收入可達2500萬元；而計及內部認購的所有門票，不計換取的贊助金額，淨票面價值都可收入達1億元！



現時香港體育館（紅館）有1.25萬個座位，包括1.04萬個固定座位及約2000個活動座位。按至少3成門票作公開發售，以及現時防疫措施所限的85%入座率計算，每場演唱會門票收入可達850萬元，12場累計達1億元。

網上流傳MIRROR演唱會的絕望座位表。（網上圖片）

以往大部分演唱會公售時，座位表大多已是黑色，顯示已賣出或經內部認購。康文署自2019年7月調整內部認購和公開發售的門票比例後，由8：2調整至現時的7：3。根據2019年立法會文件，以往紅館公開發售門票比例均少於5成半，即至少一半門票屬內部門票、贊助商、商業客戶、指定信用卡用戶等。

據城巿售票網資料顯示，今次約37700張公售門票，以2成$1280、4成$880和4成$480門票計算，扣除場地租用費及其他費用後，單計公售門票，12場收入可達2500萬。不過以上未計算其他製作成本費用。

過往紅館亦因各項表演和活動獲過億收入，根據康文署年報，疫情前紅館每年的場地租用費收入超過1億元。以入場人次平均計算，人均場地租用費約100至140元。惟近年受新冠疫情影響，表演場地長時間關閉，多個演唱會延期或取消，紅館的收入亦跌至870萬元，大減9成。