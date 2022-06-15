去年公共交通服務投訴2.6萬宗　的士獨佔三成　2個人共投訴逾千次

疫情期間巿面人流大跌，公共交通乘客量受影響，投訴數字亦相應減少，直至去年回復。根據交通諮詢委員會報告，2021年接獲的公共交通服務投訴及建議回升至2.6萬宗，較2020年多逾8000宗。其中，超過3成投訴與的士相關，其次是小巴和專線巴士。

報告又提及不少投訴及建議來自相同投訴人，去年有2人就公共交通服務投訴共1270次。



根據交通諮詢委員會交通投訴組2021年第4季季報，去年交通投訴及建議回升，較2020年疫情期間增加逾8000宗，總共達2.6萬宗。

有關公共交通工具的投訴以的士最多，達8355宗，其次是專線小巴和九巴，分別超過4800宗。

有關公共交通工具的投訴以的士最多，達8355宗。示意圖。（資料圖片）

在各交通工具相關的投訴中，專營巴士服務班次的投訴最多，達4123宗，其次是的士司機駕駛行為不當和拒載，分別有2097和1882宗。

同時，去年專營巴士路線的投訴急增，達926宗，較2020年上升671.7%。報告指出，原因之一可能是疫情下專營巴士乘客量下跌，持續縮減服務，以致服務班次和路線相關的投訴急增。

另外，交通投訴組小組委員會就專營巴士及專線小巴服務實時到站資訊的投訴及建議討論。2021年第3季季報提到有巿民投訴九巴應用程式所顯示巴士到達時間不準。運輸署於報告表示，已促請九巴提高預計巴士到達時間系統的準確性，並研究在應用程式中加入更多與服務延誤有關的資訊；九巴將會繼續投放資源，以改善相關系統的準確性。

報告特別提到有巿民投訴九巴應用程式所顯示巴士到達時間不準。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

其實，有不少投訴及建議來自同1位投訴人，去年有2人就公共交通服務投訴共1270次，2019年更有2位投訴人共提出3341宗投訴，平均每人每天4宗。另外違例泊車、交通標誌及設備、執法事宜等亦曾分別接獲來自1位投訴人的過百至過千宗投訴。