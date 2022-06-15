BTS防彈少年團將休團單飛　盤點港日韓人氣男女團歌迷會年費福利

韓國男團防彈少年團（BTS）昨（14日）宣布暫停組合活動，未來各成員專注個人計劃，以單飛不解散形式發展，引起全球粉絲關注。現時各地有多個男女團，本地人氣男團MIRROR亦於上月正式推出官方歌迷會，到底港日韓最具規模的偶像、男女團組合歌迷會，粉絲福利有甚麼不同？收費約多少？以下一一話你知。



MIRROR將於7月舉行紅館演唱會，其中2場「MIRO專屬場」於6月10日早上開售，約數小時後即售罄，不少加入了歌迷會的歌都撲空。MIRROR上月正式推出官方歌迷會，年費440元，可獲迎新禮物、訂購演唱會及見面會門票的機會。有傳現時MIRO人數已達8萬人，即會費收入已達3,520萬元！

防彈少年團（BTS）全球擁過千萬粉絲，粉絲名叫A.R.M.Y，設有國際官方歌迷會，基本年費約173港元，高級會員年費則為1178港元，可獲會員專屬禮盒（Merch Box）。以基本會員的年費比較，MIRO為440元，等於BTS的基本年費2.54倍。至於韓國女團BLACKPINK亦於去年底推出官方歌迷會，年費約181港元。

日本偶像方面，現正休團的嵐（ARASHI）所屬的經紀公司傑尼斯事務所（Johnny's net）設會員制，年費約244港元；而女子組合AKB48設立的AKB48 Mobile收費為約234港元，不過，AKB48最具代表性的活動之一是由歌迷投選歌曲演唱者，若要參加投票及握手會等活動，粉絲需另外購買指定專輯。

比較各歌迷會，大多提供購買演唱會門票的機會、限定產品、接收會員專屬資訊等福利。其中，防彈少年團和BLACKPINK提到有購買產品的福利，而MIRROR和嵐則分別有送迎新禮盒和生日賀卡。

現時MIRROR和AKB48設有歌迷會網頁或手機應用程式，韓團粉絲則透過韓國社群平台Weverse加入歌迷會，截至6月13日，平台顯示BTS有1540萬人關注，BLACKPINK有約305萬人。

截至6月13日，BLACKPINK 的YouTube頻道追蹤人數達7,470萬，防彈少年團有約6,760萬；已經出道17年的AKB48和1999年出道的嵐分別有325萬和255萬人追蹤。2018年出道的MIRROR頻道則有36萬人追蹤。由於各地常用的社群媒體不同，故以上僅比較影音平台YouTube追蹤人數，未有比較Instagram、Twitter、Weverse等社群。