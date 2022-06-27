2022薪酬趨勢｜港逾半打工仔加薪平均3.2%　有行業減4.8%慘過餐飲

網上求職招聘平台JobsDB上周三（15日）公布《2022年薪酬調查報告》，今年薪酬調整較去年有明顯升幅，全港逾半僱員獲加薪，平均人工加幅達3.2%，達疫情以來錄得的最高增幅。不過，最受疫情影響的零售銷售及餐飲業僱員仍然慘淡，今年薪金再錄得跌幅，而且是所有行業中跌幅最多，即看你身處的行業加薪或減薪情況！



JobsDB今年3月至4月以網上問卷調查訪問全港3,632名僱員，結果顯示整體就業市場轉趨向好，平均月薪加幅達3.2%，較2020年及2021年高。報告亦指出，有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅。

調查結果顯示，多達53%全職僱員表示今年獲加薪，較去年的34%高出19個百分點；表示減薪的僱員亦由去年11%減至6%，反映巿場正在復甦。

今年加薪幅度最高的工種是「數據分析及研究」，達7.3%。其次是「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」，以及「公關 /企業事務 」。至於部分前線行業仍受疫情影響，零售銷售及餐飲業的跌幅分別達4.8%及1.1%，是所有行業中跌幅最多。

行業方面，金融服務及金融科技、資訊科技、設計行業的薪酬加幅最高，超過5%，員工滿意度亦排首5位。所有行業中，保險及地產行業的員工滿意度最高，最低是加薪幅度排尾3位的大眾運輸。