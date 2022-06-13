消費券優惠｜6支付工具着數大比併！哪個補貼每月必須開支最筍？

【消費券2022／電子消費券／第二期消費券／登記／轉會／着數】消費券第二期5000元最快7月初派發，6月中開放登記申請，屆時電子支付工具營辦商會增至6間，包括原有的支付寶香港（AlipayHK）、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK，以及新加入的BoC Pay和PayMe from HSBC，市民可自由「轉會」。

有6個電子支付工具商任選，究竟哪個最好、最多着數優惠呢？以下幫你一一比併。



消費券除了刺激經濟，亦可以補貼每月必要開支，例如繳交流動電話費、收費電視、管理費、交通開支，以至超級市場購買日常所需等等，但前提當然是要商戶可接受以相關電子支付工具付費，到底哪個電子支付工具應受性最高呢？以下將比較交通工具、超市、餐飲外賣和手機、寬頻等四大日常消費範疇。

消費券可用於日常購物，同時亦可以補貼每月必要開支。（資料圖片）

1.交通工具

現時市民每月交通費動輒數百至上千元，若能用消費券乘搭交通工具將節省不少。六大消費券電子支付工具中，八達通涵蓋交通工具最多，而AlipayHK亦可用於大部份交通工具，並會於今年內可用於乘搭電車。

2.超市

現時許多超市均接受顧客以多種電子支付工具付款，從上圖可見，AlipayHK、八達通和Tap & Go拍住賞涵蓋上圖所有超市商戶，另WeChat Pay HK也可用於大部份商戶，而根據PayMe官方網站資料，目前只適用於DON DON DONKI。

超市方面，同樣以AlipayHK及八達通覆蓋範圍最廣。（資料圖片）

3.餐飲及外賣平台

大部份連鎖餐廳均接受多種電子支付工具，當中AlipayHK、八達通和WeChat Pay HK可於上圖所有餐廳付款，不過三者之中只有AlipayHK可同時用於網上外賣平台。

快餐店、食肆如麥當勞、大家樂、大快活、KFC、美心、吉野家及譚仔等，都能以AlipayHK及八達通付款。（資料圖片）

4.手機、寬頻、收費電視、大廈管理費

從以上圖表見到，交電話費方面以AlipayHK及八達通使用範圍最廣，CSL、3香港、中移動等港人常用電話網絡供應商都可以使用，惟八達通只可在門市使用，AlipayHK則未有此限制，可同時在網上和門市使用而佔優，使用時相對會更方便。

寬頻上網和收費電視方面，只有AlipayHK同時能用於繳交寬頻上網和收費電視費用，其餘支付工具中只有Tap&Go可繳交網上行和Now TV的費用。此外，AlipayHK和WeChat Pay HK可於部份大廈／屋苑繳交管理費，當中又以AlipayHK涉及較多屋苑／大廈。

繳交電話費或上網費用時，以支付寶香港（AlipayHK）及八達通使用範圍最廣，CSL、3香港、中移動等港人常用電話網絡供應商都可以使用，惟八達通只可在門店使用，支付寶香港則未有此限制。（資料圖片）

支付寶涵蓋範圍最廣

綜合上述分析，以日常消費而言，AlipayHK適用範圍最廣泛，除了可用於日常交通工具、超市購物和餐飲外，同時還可用於外賣平台、繳交手提電話、寬頻、收費電視等費用。

電子支付工具有何優惠着數？



AlipayHK消費優惠如下▼▼▼

+ 7

除了覆蓋商戶、使用範圍，優惠着數亦是選擇領取消費券工具的重要考慮因素。截至6月6日，多個電子支付工具商都推出消費優惠，讓用戶可以「買得多賺得多」。

例如AlipayHK推出用手機掃瞄合作商戶的品牌Channel線下宣傳二維碼可以領取10元優惠，以及搭車後有2元優惠，另外還有個別商戶優惠，包括大家樂「消費滿40元減5元」、吉野家「消費滿50元享5元優惠」、美心「消費滿40元減6元」等，不妨看清各種工具的優惠合心水再作選擇。