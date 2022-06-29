5月十大最高廣告開支品牌　MIRROR常出現　這品牌代言人不只姜濤

廣告媒體監察公司admanGo公布，隨著第五波疫情緩和，5月份經濟活動逐漸回復正常，本地廣告開支在4月和5月分別錄得8.8%和18.5%升幅，單計5月廣告開支已回復至去年同期水平。品牌廣告開支增加，當中有多間公司聘用人氣男團MIRROR的成員做代言，而女團COLLAR亦獲廣告商垂青；無綫的「聲夢幫」歌手及旗下藝人的廣告亦有增加。另外，各行業當中，以銀行、信用卡及投資服務行業的廣告開支最高，排首位的滙豐集團廣告代言人不只有MIRROR的姜濤，今年初至今更已合作超過20個代言單位，可見廣告攻勢不絕！



5月份廣告開支最高的品牌依次是滙豐、牛奶公司、寶潔（P&G）、維特健靈、Samsung。牛奶公司的廣告開支更按月上升1.35倍，為十大最高廣告支出品牌集團中升幅最高。

與2021年比較，整體行業的廣告開支排名變化不大，排名第一的銀行、信用卡及投資服務廣告開支錄得21%按月上升，總計3月至5月的開支與去年同期相若。至於排名第二的藥物及醫護則有17%上升，其中避孕產品的廣告開支則在行業內按月上升最多，高達2.6倍。

本地廣告開支最高的滙豐銀行5月份支出按月上升64%。統計其香港區社交平台Instagram帖文，今年1月至今已起用超過20個代言單位，包括男女團、歌手、藝人、YouTuber等，單計5月份的帖文已涉及5個單位，共16人代言，可見滙豐銀行的廣告攻勢涵蓋各階層目標客戶。

總括所有本地廣告，社交媒體的廣告開支在5月份錄得17.5%升幅，流動廣告和電視廣告則分別按月上升23%和9.3%，3個媒介的廣告支出均有升幅。