疫情4成半港人感沉悶負面情緒增　4成人料疫情這個日期才完結

本港新冠疫情至今持續兩年多，有調查指出，每3人就有多於1人的日常生活因疫情而產生重大改變，究竟現時港人的行為和心理有甚麼改變？對疫情結束的預期是怎麼？



根據國際巿場調查公司益普索（Ipsos）今年2月民調結果顯示，第五波疫情期間港人對新冠疫情的關注程度飆升，是41%受訪者的首要關心問題，較去年12月上升18個百分點。首要關心個人財務和本港經濟的百分比亦減少。

港人生活受疫情影響，最嚴重的是與家人和朋友面對面的社交活動大減，由62%跌至26%，同時社交生活轉為網上娛樂，在串流平台觀看影片的百分比增加。而金錢使用習慣亦有所改變，巿民減少外出購物和投資，傾向儲蓄。

心理方面，港人負面感受大增，最多人感到沉悶。同時，逾3成受訪者感到沮喪和害怕，較去年9月時增加15個百分點，而感到樂觀和平靜的受訪者亦各減少逾20個百分點，被負面情緒取代。

去年大部分受訪者預計疫情在2022年或2022年後結束，最新調查指出，港人預期疫情完結的時間點再延後，更多人預計疫情將持續到2023年或2023年後，以及屆時本港經濟才復甦。