住宅用電量今年4月創歷年新高　較去年同期勁升27%　原因係…

中電元朗電纜橋上周二（21日）起火致元朗、天水圍及屯門大規模停電，現時事故原因仍有待調查。由於復修工作未完成，中電呼籲巿民節約用電，以減少電力負荷。夏季是用電高峰期，惟根據統計署最新數字，今年首4個月住宅用電量達有紀錄以來最高，較2021年同期上升逾27%，相信與今年初爆發第五波疫情，市民多留家抗疫及工作有關，疫情下連續2年每戶每月平均使用超過400度電！到底疫情下巿民用電量增加多少？



今年首4個月用電量達11,807太焦耳，創1970年至今同期最高紀錄。單計4月份用電量已達3359太焦耳，較2021年4月上升逾27%。

受疫情影響，2020年商業用電量錄得有紀錄以來最大按年跌幅，較2019年下跌5.7%，但2021年已回升。同時間，或由於多間公司實施在家工作，加上巿民長期留家抗疫，2020年的住宅用電量較2019年升8.7%，去年再稍升約1.7%。

按全港家庭住戶數目計算，2021年每戶平均每月用電量達411度電，較2020年稍升2.5度，亦是近20年來首次連續2年錄得超出400度電水平，上次高峰是2014年，當年平均達413度電。

到底哪項家居電器用最多電？根據港燈估計各種電器耗電量和電費，煮食焗爐和暖爐消耗的電力最大，電功率達3000瓦特，每小時需約4元。而冷氣機的電功率亦達1440瓦特，若夏季長開8小時，最高需約13元，總計較其他電器高。