大停電｜一物品意外跑出獲網民大讚有用　為何收音機惹大量負評？

昨晚（21日）元朗擴業街近朗屏站一條中電電纜起火，導致元朗、天水圍及屯門一帶多處停電，影響逾16萬戶巿民。到底網民最關注哪項影響？對事件有甚麼正負評價？



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昨晩7時12分電纜橋起火，相關帖文在討論區和社交媒體急增，直至晚上8時達到高峰。其後隨著部分地區陸續恢復供電，討論熱度回落。今早11時許，中電聯同機電署及環境局會見傳媒，熱度隨即回升。

以下分析昨晚事件至今早（6月21日晚上7時至6月22日早上11時）的網上帖文，包括討論區和Facebook，共1666則主帖及4.5萬則回帖。結果顯示網民最關注停電及起火情況。另外，受停電影響的鐵路服務、公共服務、家居用電等帖文同受關注。

整體網上討論反映的負面情緒較正面多，最多負面帖文是與「收音機」、「停電」、「警報」有關，有網民指因網絡受影響而未能接收資訊，只能靠收音機；同時亦有網民質疑政府今次沒有啟用警報公布消息，以致未能即時掌握停電情況。

至於正面帖文方面，昨夜大停電，加上發生多宗困𨋢報告，「救護」、「效率」、「消防」相關的正面帖文比例最高，另外，亦有網民以偶像應援燈牌照明，引不少粉絲讚好。

事件發生至今元朗的討論熱度最高，其次是天水圍。昨晚深夜約2萬戶未恢復電力，涵蓋天晴邨、天澤邨、天悅邨及天富苑，4個地點的熱度亦較其他地點稍高。中電表示今早8時已全面恢復供電，但未來數天或有供電不穩的情況。