DSE 2022｜選修科大比併！邊科最多人合格？呢科奪5**比率最高！

中學文憑試（DSE）將於7月20日放榜，今年共42,896名日校考生報考。與往年相若，最多人選修並報考生物、化學和經濟科。其中，與首屆文憑試比較，報考生物科的人數比率更是所有科目之間上升最多。到底哪科考獲5**的考生比率最高？哪科最多人達標？



除了中英文、數學和通識外，文憑試選修科分為甲類、乙類（應用科學）和丙類（外語），在甲類選修科中，今年生物科的報考人數最多，有超過1.2萬名考生。整體而言，最多人報考科學和商業相關的學科，社會和人文教育等學科則較少人報考。

與2012年首屆文憑試比較，報考生物的考生比率由24.4%升至28.47%，是所有學科中上升最多。其次，考生人數相較少的旅遊與款待、視覺藝術、中國歷史等學科的考生比率亦有所上升。

至於考生減少方面，今年報考組合科學的考生僅得81人，佔總考生0.61%，較2012年下跌10.56個百分點。由於課程設計備受爭議，歷年報考人數大跌，課程發展議會和考評局去年已宣布，2021/22年度起中四級停辦組合科學及綜合科學。

另外，數學延伸單元之一的微積分與統計（俗稱M1），10年間考生比率下跌5.84個百分點，現有2163名考生報考，下跌幅度排第2。雖然微積分與統計的報考人數減少，但根據去年成績，微積分與統計考生奪得5**的比率排第3，僅次另一數學延伸單元（代數與微積分，M2）和化學。奪5**比率最高的代數與微積分，達4.1%。

不過，若比較達標和優異的成績分布，以考獲第2級和第5級或以上為例，代數與微積分獲2級的考生比率只排第3，反而音樂和歷史的達標比率最高。若不計考生人數僅約百名的音樂科，歷史奪5級或以上的比率較數學2個延伸單元、物理和化學低，比較下算是「易合格難高分」。