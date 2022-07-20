DSE JUPAS改選│5**是幾分？教你計DSE分數｜附各大學科目所需分數

【DSE 2022放榜／中學文憑試放榜／JUPAS改選／分數計分】DSE放榜後，考生可在7月20日至7月23日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？以下一一話你知。



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分，足足相差1.5分，隨時是決定能否成功入讀的關鍵因素。

以下盤點各大學DSE計分方法，即計你有多少分▼▼▼

計好分後，又是否足夠入讀心儀大學學科呢？以下列出各大學科目收生分數，看看自己分數機會有多大▼▼▼

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

再看看演藝界、體育界名人DSE考幾多分，原來有不少高材生▼▼▼