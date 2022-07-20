放榜2022｜盤點藝人DSE分數　Edan@MIRROR妹妹取33分成績勁標青

【DSE成績統計/入大學】中學文憑考試（DSE）7月20日放榜，選擇繼續學業的莘莘學子，未來職業可能與其修讀學科無關，其中一眾藝人歌手的成就與學歷更無直接關係，不過如果屬「高分藝人」，頭腦自然被看高一線，而演藝圈中亦的確有不少高材生，例如MIRROR成員呂爵安（Edan），當年成功升讀收生成績不低的香港大學工商管理學士，而他的妹妹「小如豬」同樣是高材生，於今屆文憑試考獲33分，更取得3科5**，成績相當不錯！



以下盤點部份藝人公開試分數和升讀學科，到底他們當年的DSE成績如何？入讀學科現時的收生要求是怎樣？以下一一介紹！



（可風中學網頁截圖）

近年文憑試考生中，現年19歲的女團COLLAR成員王家晴（Candy）考獲24分，包括數學和經濟科5*的成績，入讀香港城巿大學心理學系。同隊的蘇雅琳（Ivy So）則於2019年文憑試考獲21分，升讀專上課程後轉入香港中文大學護理系，但現已退學。

若要數文憑試成績最好的藝人，則是2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber），2013年考獲最佳5科33分，入讀香港大學建築系，畢業後再攻讀碩士課程。

演藝圈中亦有高材生，除身兼牙醫與歌手的許廷鏗之外，環球唱片歌手涂毓麟（Oscar）曾入讀英國哈羅公學，後回港就讀香港科技大學被稱為「神科」之一的環球商業學系，並以一級榮譽畢業。

此外，今年人氣急升的電台主持黃正宜（阿正）曾在訪問中表示高級會考時考獲2A2B1C的成績，但未有依父親期望報讀法律系，最終入讀中文大學新聞與傳播學院。

藝人就讀的學科文理商皆有，收生要求亦不同。例如MIRROR成員呂爵安（Edan）和《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰，都同樣畢業於香港大學工商管理學學士，根據港大2021年收生資料，指定6科分數中位數為36至37分，收生要求不低。

不過，成績不代表一切，藝人的學業成績與職業成就沒有直接關係，就有人為追尋夢想而退學，無阻他們的演藝發展的熱情。