本港康體場地不足　18區都爭這張枱　新界呢幾區一場難求

先睇18區乒乓球枱不足情況▼▼▼

東京奧運掀起全城體育狂熱，但即使有心做運動，要找場地練習也不容易。本港不少康體設施數量都未達到規劃標準，當中乒乓球枱更是18區都不足夠，另外多區羽毛球場、籃球場等都不能滿足人口要求。



《香港規劃標準與準則》列明各類運動設施按人口需設置的數量，例如每7,500人要有一張乒乓球枱，每1.5萬人要有一個網球場，按全港748萬人口計，即需要有638張乒乓球枱和319個網球場，但翻查康文署資料，現時全港僅有467張乒乓球枱及252個網球場，均未達要求，分別缺少171張及67個。

今屆奧運，乒乓球港隊取得銅牌佳績，但原來全港18區乒乓球枱數量都未達標，例如元朗區需要多63張乒乓球枱才可滿足人口要求，沙田、觀塘區亦分別需要多50張以上乒乓球枱才足夠。

其他熱門場地如羽毛球場、網球場短缺亦明顯。18區中17區羽毛球場都不足，只有中西區達標。至於網球場，亦只灣仔一區的場地數目多於規劃標準。其他隊際運動場地如籃球場及小型足球場，也有類似狀況。值得留意的是，不少場地都可用作不同用途，如籃球場可用作羽毛球場及排球場，估計實際的不足情況或更嚴重。

場館方面，只有游泳池於18區都設置足夠，不過規劃標準中對游泳池場館數量要求較低，每28.7萬人口只需設置一個。另外多區都沒有足夠的體育館和運動場，其中運動場分布更是不均，有兩區（中西區及油尖旺）完全沒有運動場。

比較不同區域，新界區設施不足情況尤其明顯，例如沙田、西貢、元朗區內，包括乒乓球桌、羽毛球場、網球場、籃球場、小型足球場在內多種設施數目都未能滿足人口要求（上圖橫向全數見紅），可謂「一場難求」。