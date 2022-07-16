第40屆香港電影金像獎│《梅艷芳》最賣座！入圍電影、演員一覽

第40屆香港電影金像獎將於周日（17日）舉行，受新冠疫情影響，今年合併2020年及2021年電影頒獎。《梅艷芳》、《濁水漂流》及《媽媽的神奇小子》三齣真人真事改編電影，與《智齒》和《怒火》同時角逐最佳電影，其中《梅艷芳》票房逾6134萬元，更是近年最賣座的香港電影之一，即看金像獎入圍電影和演員！



今年最佳電影提名包括《智齒》、《梅艷芳》、《濁水漂流》、《媽媽的神奇小子》和《怒火》。其中，《梅艷芳》票房累積超過6134萬，為近年本港電影票房最高的華語電影之一，僅次2016年《寒戰II》和2011年《那些年，我們一起追的女孩》。

現年85歲的謝賢今年初憑《殺出個黃昏》獲「香港電影評論學會大獎」最佳男演員，現再以最高齡資格入圍，與《濁水漂流》飾演無家癮君子的吳鎮宇，同時憑《智齒》和《手捲煙》入圍的林家棟等人角逐最佳男主角。

近年不少新演員嶄露頭角，飾演梅艷芳的王丹妮以新演員身份被提名最佳女主角，而梁仲恆亦同樣憑《媽媽的神奇小子》蘇樺偉一角被提名最佳男主角，另外同劇的馮皓揚、《濁水漂流》柯煒林和《殺出個黃昏》鍾雪瑩一眾新演員入圍最佳男女配角。

不過，其實電影業在疫情期間受重創，根據香港票房有限公司報告，戲院開業時間和入場人數受防疫措施限制，單計2022年上半年已停業104天。疫情前，2019年上半年票房達10.5億元，今年同期票房僅約3.6億元，大跌65%，類似情況已持續3年。

報告更指，本地電影產量減少，2022年上半年只有6部香港電影上映，其中沒有一套影片票房超過100萬元。踏入7月暑期檔期，不少電影陸續上映，包括原本是賀歲片的《闔家辣》、韋家輝執導、劉青雲主演的《神探大戰》，以及7位香港著名導演合作的《七人樂隊》等，下半年電影票房有望復甦。