口罩令取消｜回顧三年防疫措施　有項措施原來早過口罩令

行政長官李家超今（28日）公布，明（3月1日）起取消口罩令，室內、戶外及交通工具均毋須配戴口罩。口罩令至今已實施三年，以下盤點疫情期間各項措施日數，回顧三年來巿民的新常態生活，以及各行業所受的影響，其中有8個場所已停業逾1年，疫苗通行證亦實施10個多月。



由2020年1月23日首宗公布確診個案起計，截至2023年2月29日，巿民配戴口罩的日數已達1133天，599章各類規定、安心出行、疫苗接種計劃等已推行超過1年，其中強制掃瞄安心出行規定已於12月14日取消，而去年底取消的疫苗通行證則實施了10個多月。

食肆自2020年3月28日起受社交距離措施限制堂食時間和食客人數，影響近兩年晚巿生意，包括7個多月不設晚巿堂食，以及1年2個多月的限時晚巿堂食。食肆每枱堂食人數同樣受限制，過往2人一枱措施共實施近半年。

各行各業在幾波疫情下停業多日，5月19日起，政府實施第二階段放寬社交距離措施，放寬派對房間、卡拉OK、酒吧等場所，是繼第五波疫情下停業過百日後首次重開。

超過20個曾受限場所平均停業8個多月，有8個場所更停業超過一年，按停業日數依次是燒烤、露營場地、派對房間、浴室、夜店或夜總會、卡拉OK場所、酒吧和麻將天九耍樂處所。其中燒烤及露營場地停開最久，已達834天。

直至去年12月29日，政府宣布取消疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫等防疫措施。