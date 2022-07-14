加薪｜公務員加2.5%　九巴、港鐵加更多　你行業加得算多定少？

凍薪多時，行政會議日前通過由今個財政年度起，公務員劃一加薪2.5%，預料本港不少公私營機構會跟隨，其中九巴及龍運、港鐵均已宣布加薪方案，部份加幅更高於公僕。到底有哪些大型機構將會加薪？哪間加幅最高？你所在行業人工預計加多少？



按5月公布的薪酬趨勢調查報告，低級公務員薪酬趨勢淨指標為2.04%，中級公務員為4.55%，高級公務員為7.26%，惟最終方案中全體公務員劃一加薪2.5%，即中、高級公務員加薪幅度均遜於淨指標，引起多個公務員團體不滿，而行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀回應稱，明白公務員團隊不滿加薪安排，但指相關開支已達60億元公帑，盼公務員顧全大局。

多間機構跟隨加薪步伐，其中九巴及龍運公布，全體員工加薪3.5%，車務及維修人員的薪酬調整追溯至今年6月1日生效，文職等職系將於9月1日生效，加幅較公僕高出1個百分點。

港鐵早前亦已宣布加薪方案，加幅與員工工作表現掛鉤，分為5級由1.6%至5%。港鐵表示，大部份員工可獲加薪3.3%。

至於疫情下一度大裁員的國泰，因應航空業逐漸復甦，2023年起調整機師每月津貼及子女教育津貼。每月津貼方面，最資深機長每月可獲3.6萬元津貼，即一年合共達43.2萬元，較現時39.6萬元增加9%。

📈即看你所在行業加得多定少📈



整體行業方面，據求職網站JobsDB早前的網上問卷調查，估計今年本港打工仔整體加薪幅度約為3.2%，加幅最高的行業包括金融服務（5.9%）、資訊及通訊科技（5.4%）等，加幅較低的包括有製造（0.9%）、批發（1.2%）等。