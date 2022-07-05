3月工資扣通脹升定跌？餐飲與醫護變減薪　加薪最多行業曝光

統計處6月27日公布今年第1季《工資及薪金總額按季統計報告》，全港平均工資較去年同期上升1.8%，但扣除通脹加幅後，實際工資大致不變。不過，餐飲、人類保健、水上運輸和教育的工資下跌最多，而人工加最多的依然是金融及保險業。即看各行業薪酬變化。



按行業分類，今年第1季「住宿及膳食服務」和「社會及個人服務」的薪金跌幅最大，達2.2%，報告指原因之一是與消費相關的行業受到第五波疫情嚴重干擾。至於加薪最多的則是「金融及保險業」和「資訊及通訊業」，分別微升0.8%和0.7%。

比較去年同期，金融及保險業的平均月薪升幅最大，由去年首季21,733元升至今年首季23,860元。第二是運輸，維持約2.2萬元，其他行業亦大致相若，由1.2萬至2萬元不等。

再看行業小分類，「住宿及膳食服務」中的餐飲服務平均薪金下跌1.6%，扣除通脹後實質跌幅更達3.1%，與「社會及個人服務」中的人類保健活動，包括醫院、診所、化驗所等相關職業一樣，是各行業中薪金跌幅最大。

政府發言人補充，以上數字只反映截至今年3月的情況，尚未反映較近期本地經濟活動隨着疫情緩和及社交距離措施逐步放寬而恢復的影響。