第五波疫情逾4900安老院友亡　油尖旺8成院友染疫　數據揭2大原因

新冠肺炎第五波疫情重創安老院，勞工及福利局早前回覆立法會指，由年初至5月25日共有逾4.2萬名、近7成安老院舍院友確診，4,970人不幸離世，佔第五波死者逾半；當局亦首度公布各區個案佔院友比例，油尖旺逾8成院友感染比例全港最高，而死亡個案比例高達1成的有中西區、油尖旺和深水埗。

事實上，安老院舍空間、人手不足問題長期存在，「01研數所」比較各區安老院疫情數字及院舍資源現況，發現一些區域中疫災爆發早現端倪，較多非資助宿位、較少人手的東區、深水埗、油尖旺等，院友確診風險亦較高。



第五波疫情下離世患者至今超過9,100人，逾半是安老院院友，勞福局公布由1月1日至5月25日安老院舍死亡個案達4,970人，佔院友比例達8%。分區比較，九龍城及葵青內病逝個案均超過500宗；按比例計，中西區、油尖旺和深水埗死亡個案佔區內安老院友人數均高達10%，即每10名院友就有1人染疫病逝。

感染情況方面，九龍城及葵青區內本身宿位數目較多，感染人數因而亦較多，分別均逾4,000宗個案。油尖旺區內院舍83%院友確診，比例全港最高，另外還有9區院舍感染比例超過70%，包括東區、九龍城、深水埗、觀塘等。

現時本港有約790間安老院舍，當中大部分為私營院舍，資源一般較少，人手及設備不足情況普遍，或較為欠缺疫情應對能力。翻查社署長者資訊網資料，東區、深水埗、油尖旺區內私營「非買位」無資助宿位比例全港最高（註：社署另有以「買位」形式，按宿位向私營院舍提供資助，院舍須按要求提升人手及設備），這3區安老院友感染比例亦明顯較高。

要有效應對疫情，護理人手是重要一環，惟院舍人手本就長期不足，令情況更趨惡劣。分析長者資訊網資料，以各區宿數目位除以護理人手，就算估算出「1名護理員工對院友人數比率」。按各區比率值中位數作比較，東區、灣仔、深水埗、油尖旺等人手不足情況較為明顯，其中東區內院舍上述比率的中位數高達4.2，即區內中間水平的院舍1名員工需照顧4.2名院友。值得留意的是，上述員工數字為總數，考慮到輪班工作、假期等，同一時段內人手比例實際會更低。

面對人手短缺難題，業界團體香港安老服務協會早前建議放寬輸入外勞限制，並促請政府於醫護職系統外，另安老服務專業職系，明確兩者分工，避免互相競爭人手。

事實上，長者越高齡，除了感染死亡率越高外，入住院舍的比例亦較高。統計處數據顯示，現時觀塘區內的最多較高齡長者，包括逾4.1萬名70至79歲長者、逾2.4萬名80歲或以上長者，其次是沙田，區內的逾3.2萬名70至79歲長者、約1.8萬名80歲或以上長者。另據規劃署估計，各區長者人數至2029年都會倍增，無論是應對一旦出現的第六波疫情，或是未來的高齡海嘯，按需求增加各區安老資源實屬必須。