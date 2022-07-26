動漫節｜SPY×FAMILY爆紅　1項數據超鬼滅　UNIQLO出招人氣急升

香港動漫節於7月29日至8月2日舉行，要數今年「現象級」人氣動漫，當然非《SPY×FAMILY間諜家家酒》莫屬。分析本港網絡數據，這部話題之作原來有一方面早已超過《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》等重要作品，而近期更有個服裝品牌因此而人氣急升，以下即看《間諜家家酒》本港網絡熱度走勢、關注焦點及熱門角色。



《間諜家家酒》由日本漫畫家遠藤達哉創作，講述一名男間諜、一名女殺手，以及一名有讀心超能力的小女孩，互相隱瞞真實身分組成的虛假家庭，結果爆出連串趣事，動畫版第1季於今年4至6月播畢，成為串流媒體平台Netflix的全球熱播作品。

《間諜家家酒》播出期間，作品於Google香港的搜尋量急升，其中在5月下旬第6、7集上架時達到高峰。6月下中下旬、首季接近尾聲時熱度再度上升，除了作品本身，估計也與服裝品牌UNIQLO推出《間諜家家酒》聯乘T恤引起話題有關，而UNIQLO更因此登上近期相關搜尋榜首。

其他關注焦點還包括主角之一、女兒安妮亞，這個角色可愛趣怪而且表情多多，吸引不少人搜尋她的表情包。另外於動畫版首季中只出場一幕的神秘寵物狗狗，也引來不少觀眾好奇，而為母親約兒一角配音的早見沙織也是近期熱度急升的相關搜尋之一。

女兒安妮亞可愛趣怪而且表情多多，吸引不少人搜尋她的表情包。（《間諜家家酒》劇照）

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不少人會將《間諜家家酒》與近年話題之作《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等比較，數據顯示，《間諜家家酒》本港近期搜尋熱度已超過《鬼滅》，但於5月時一度被有電影版上映的《咒術迴戰》追過，但至今2部作品均未能超越2020年底《鬼滅》推出劇場版《無限列車篇》時的熱門度。

全球方面，近月最熱門的同樣是《間諜家家酒》，不過《鬼滅》搜尋頂峰出現在今年初《遊郭篇》結局播出期間。

考慮到3部作品推出時間不同，《鬼滅》有較長時間積累人氣，上圖另外比較3部動畫播放初時的搜尋熱度，可發現《間諜家家酒》明顯更勝一籌，而因首季只播放12集，熱度已暫見回落，但相信於今年10月第二季播出時會再度引起熱潮。