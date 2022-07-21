熊貓安安離世｜養大熊貓要來要咁多錢！單計飼養費已隨時多到咁

【大熊貓安安／安樂死／壽命／費用／飼養】7月21日傳來噩耗，海洋公園今早（7月21日）為35歲（等同人類105歲高齡）的大熊貓安安進行安樂死，消息震撼網民，紛紛大呼不捨。大熊貓安安於1999年與佳佳一同來港，是中央祝賀香港特別行政區2周年的禮物，來港23年以來為香港人帶來無數歡樂及回憶。不過有一點或許較鮮為人知，原來海洋公園多年飼養大熊貓的費用，隨時數以億元計算。



海洋公園去年為大熊貓安安慶祝35歲生日。（資料圖片）

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翻查資料，2005年時任臥龍自然保護區管理局王副局長，曾向內地傳媒透露透露飼養大熊貓費用，當中提到於內地養一隻大熊貓一年大概要數萬人民幣，但加上自然保護區環境保護費用，便增加至數百萬人幣；而在香港，未計人工等費用，2隻大熊貓一年花費要200萬人民幣。

至2007年，據報道海洋公園花費逾百萬港元改建熊貓館，每年飼養大熊貓費用增加五成至1200萬港元。假設1200萬港元費用不變，推算2007至2022年間飼養費已多達1.8億元。

▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



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除了飼養大熊貓費用，其實不少地方都會大花費用建造適合大熊貓居住的「五星級」熊貓館，通常涉款數以千萬元計，例如澳門就斥資約9000萬澳門幣（約8738萬港元），丹麥更花費2400萬美元（約1.9億港元）。

不過以上數字只供參考，海洋公園飼養大熊貓費用每年或有變動，可增加或減少，而相關費用是照顧海洋公園內所有大熊貓的費用總數。