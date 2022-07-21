熊貓安安離世｜網民不捨港人集體回憶　與佳佳非情侶成最大誤會？

大熊貓安安、佳佳是一代港人集體回憶，佳佳早於2016年離世，而安安近日則被指健康情況轉差，海洋公園呼籲大家集氣為牠祝褔。惟直至今早（21日），園方表示已為安安進行安樂死，終年35歲，等同人類的105歲高齡。消息震撼網絡，不少網民都對安安感不捨，又感嘆指港人最近失去太多，先是珍寶海鮮舫沉船，陪伴23載的大熊貓又離世，「細細個睇住佢大，一路好走」。



海洋公園今早表示，安安身體變得十分虛弱，人道而言其生命已走到盡頭，最終忍痛讓安安接受安樂死。（海洋公園FB圖片）

在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安過去數星期健康狀況轉差，食量逐漸減少，海洋公園今早表示，安安身體變得十分虛弱，人道而言其生命已走到盡頭，最終忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。

網民得知消息後，紛紛湧到海洋公園Facebook專頁留言表達不捨之情，並作最後道別，有的表示個多月前才看到安安走來走去，沒想到轉差得這麼快，有人感謝安安帶給無數小朋友童年美好回憶，「感謝你多年來帶畀我同喜歡動物嘅香港人歡樂，你完成了任務」、「好老了，唔使再困喺個籠入面」、「熊貓35歲係十分長命，笑喪啦」、「海洋公園又少咗隻嘢睇」，亦有網民慨嘆「沉完香港珍寶船，又死國寶熊貓」。

有網民則細數關於安安的一些趣事，包括安安佳佳並非情侶關係，「一直都有好大嘅誤會」，又笑言「成日都以為安安係人扮」，因其動作跟人類非常相似。

安安和佳佳是中央於1999年香港回歸兩周年送贈的賀禮，當時20歲的佳佳和12歲的安安，於3月11日首次踏足香港，從此展開居港生活。佳佳到港時相當於人類60歲，安安則約為人類36歲，進駐海洋公園後則分開居所，故兩隻大熊貓並非市民眼中的「姐弟戀情侶」。