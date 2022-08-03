IG排行榜│《I SWIM》演員人氣急升　Jeffrey魏浚笙增長有幾勁？

上月ViuTV劇集《I SWIM》備受關注，帶動不少演員的網絡熱度。以下盤點7月份劇中演員的社交媒體平台表現，多位的Instagram追蹤人數急增，更有一位演員增長率達200%，即看最新人氣排名！



Instagram人氣排行榜 魏浚笙憑《I SWIM》跑出

自劇集《I SWIM》播出後，劇中演員人氣急升，魏浚笙（Jeffrey）7月份Instagram追蹤人數增加4萬，按增長排行首位。同劇MIRROR成員呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley），以及新演員王智騫（Martin）、袁澧林（Angela ）、吳海昕（Sofiee）等人的追蹤人數亦增加超過2萬。

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王智騫增長率最高 月增2倍追蹤者

按增長率比較，王智騫（Martin）的社交媒體平台由劇集首播當日約1.6萬追蹤者，直至劇集完結當晚，急升至約4.6萬追蹤者，2周增幅達1.8倍，而總計7月的增長率更達218%，大幅拋離同劇演員及其他藝人。

另外，飾演班長的男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）追蹤者增長率亦錄得較大幅度上升，增2萬名粉絲，增長率達31%。

同劇MIRROR成員呂爵安互動數最高 魏浚笙排第二

按帖文讚好和留言數量比較，呂爵安（Edan）的總互動數最多，所有帖文讚好和留言互動數達126萬。魏浚笙（Jeffrey）的互動數則接近86萬，排行第二。