中國富裕家庭疫下上升　北京上海最多　香港富裕家庭大減排第3

雖然全球經濟受疫情打擊，惟調查發現，中國的富裕家庭數目不跌反升。根據胡潤研究院《2021 意才・胡潤財富報告》，中國擁有超過600萬人民幣（約700萬港元）資產的「富裕家庭」數量達508萬戶，較去年增加1.33%。其中，香港佔53萬戶，排全國第3，僅次北京和上海。不過，與去年比較，香港的富裕家庭數目在全國下跌最多，大減19萬戶。



報告指，截至2021年初，中國擁有超過600萬人民幣（約700萬港元）資產的「富裕家庭」數量已達508萬戶。根據國家衛生和計劃生育委員會統計，2020年底全國家庭戶數約為4.9億戶，即每97萬戶就有1戶屬「富裕家庭」，佔比約為1.03%。

現時擁最多「富裕家庭」的城巿分別是北京、上海、香港、深圳和廣州。北京有72.8萬戶，排第2的上海則有62.1萬戶。另外，全國擁逾3000萬美元（約2.3億港元）資產的「國際超高淨值家庭」有近8.9萬戶，香港佔7730戶，同樣排全國第3。

不過，若與去年數字比較，香港的富裕家庭大跌19萬戶，當中近六成屬千萬人民幣資產的「高淨值家庭」，大跌11萬戶，其次是擁600萬人民幣資產的「富裕家庭」，少7000戶。

胡潤研究院按全國家庭資產數量分類：富裕家庭（600萬人民幣）、高淨值家庭（千萬人民幣）、超高淨值家庭（億元人民幣）和國際超高淨值家庭（3000萬美元），以上提及的「富裕家庭」均指擁至少600萬人民幣資產的家庭，其中包括擁千萬和億元人民幣，以及3000萬美元的家庭。

