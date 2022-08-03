佩洛西訪台｜港台網絡關注度急升　最關心呢件事　一網站成功跑出

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）昨（8月2日）晚乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）從吉隆坡前往台北，兩岸局勢升溫，網絡上的關注度亦一同上升，即看由昨日至今早（3日）本港及台灣相關網絡焦點，當中有運輸數據網站意外跑出。



佩洛西專機昨晚約10時43分抵達台北松山機場，Google香港上有關「佩洛西」的搜尋隨即飆升，台灣當地的搜尋量則較本港遲數分鐘才達致高峰，不過香港網絡的關注度其後急速回落，而台灣的搜尋熱度「長尾效應」明顯，由昨晚至今早持續吸引不少關注。

焦點方面，兩地網民都最關心C-40C專機的行蹤，Flightradar24、FlightAware等航班行程追蹤網站登上最熱門的相關搜尋，其中Flightradar24網站昨日更一度出現「大塞車」。另外因局勢持續升溫，本港及台灣網民均密切關注軍方行動。

比較之下，台灣網絡的關注焦點更為具體，除了上述關注焦點，亦包括佩洛西行程細節包括「松山機場」、「君悅酒店」等，另外亦有不少人搜尋解放軍空軍蘇-35戰機相關資訊。

台灣不同地區對佩洛西的關注度不一，台北、新北及桃園的搜尋熱度最高，其中台北市內的主要文教區大安區更是對事件關注度最高的子區域。而比較接近內地的金門、澎湖等就或因本身人口較少而未有上榜。