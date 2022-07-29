全港452小區收入數據分析　大埔這區勁升6成　即睇你的分區升定跌

2021年人口普查顯示，全港收入中位數達19,500元，但到底本港最有錢和最窮地方在哪裡呢？「01研數所」分析全港452個小分區的收入數據後發現，本港最有錢和最窮分區收入差距較之前縮小，大部分地方收入水平上升，大埔有1區更勁升6成，不過同期有14個分區下跌，到底有何原因呢？你所在分區收入水平又是升定跌？



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本港2021年主要職業每月收入中位數（不包括外籍家傭）達1.95萬元，較2016年中期人口統計時的1.55萬元增加25.8%，亦較2011的1.2萬元增加62.5%。

人口普查除了按全港、18區統計人口特徵外，亦會按區議會選區分界劃分全港為452個小分區，每個小分區涵蓋約1萬至2萬人口，讓市民了解身邊社區的現況。

至於全港最有錢和最窮地方在哪裡？2021年仍以港島「山頂」最富有，收入中位數高達8萬元，其次是淺水灣、陽明山莊等豪宅所在的南區「海灣」（6.5萬元），「奧運」和「愉景灣」則分別是九龍及新界區內收入水平最高的分區，收入中位數均達6萬元。而深水埗「蘇屋」就最取代「啓德北」，成為全港收入最低的地方（1.35萬元）。

分區貧富程度有多懸殊？比較最富有的「山頂」及最貧窮的「蘇屋」，兩者收入中位數相差5.2倍，不過這個差距已較5年前縮小，當年高收入「山頂」及低收入「啓德北」收入水平相差5.8倍。

此外，有些分區男女收入差距較大，例如港島「薄扶林」，區內男性收入中位數達9萬元，但女性只有3.25萬元，男女收入差距達1.77倍。

而比較2016年，大部分小分區收入水平均上升，當中大埔「宏福」更勁升66.7%，主要原因是分區改劃後加入科學園以及白石角多個新落成豪宅樓盤，帶動收入中位數增加至2.5萬元。收入水平上升超過6成的還有「中環」和「西營盤」，不過這個區均不涉及劃界改動，即收入水平變化主要是由居民收入上升或高收入居民遷入等帶動。（註：上圖分界線以上的圓點均為收入水平上升的分區）

另一邊廂，有14個分區收入水平下降，如「尖沙咀西」、「東涌北」、「薄扶林」等，大多涉及劃界變動，而「海怡西」、馬鞍山「駿馬」等不涉劃界，收入水平卻也下降9%-11%，情況值得深究。

綜合比較，2021年收入高於全港水平的分區有209個，比例約46.2%仍佔少數，不過比例上已較5年前的43.5%稍見上升。