消費券｜商戶優惠出爐麥當勞1招成熱搜　百佳惠康禮券優惠受關注

【消費券第二期／PayMe／BoC Pay／八達通／八達通上限／Alipay HK 支付寶／WeChat Pay／Tap & Go／5000蚊】消費券第2階段本周日（7日）起分期派發，不少市民關注今期商戶優惠。數據顯示，最近一周有1間連鎖快餐店、2間超市成為網民熱門搜尋目標。到底這些商戶推出了甚麼優惠，能成功吸引網絡關注呢？



Google香港上，最近一周（7月28日至8月4日）有關「消費券優惠」的搜尋熱度上升，其中8月3日麥當勞宣布推出消費券套餐優惠券，包括100元4個套餐，將本周搜尋熱度推至頂峰。

本周內不少商戶因為推出消費券優惠而登上相關搜尋榜，包括百佳、惠康兩大連鎖超市。其中百佳推出買滿1,500元現金券即送200元優惠券，而惠康亦推出買1,000元現金券送多50元現金券及優惠券等。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞消費券優惠（部分）：



- 100元4款指定超值早晨套餐（可選：熱香餅精選套餐、豬柳蛋漢堡、魚柳飽、炒雙蛋火腿飽、新餐肉蛋漢堡）

- 100元4款指定超值套餐（可選：豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽、雙層芝士孖堡、雙層魚柳飽、板燒雞腿飽）

- 120元4款指定超值套餐（可選：原味麥炸雞（2件）、蜜糖BBQ麥炸雞（2件）、麥樂雞（9件）、脆香雞翼（4件）、脆辣雞腿飽）

百佳消費券優惠（部分）：



- 購買面值50元百佳禮券滿1,500元即送總值200元優惠券

惠康消費券優惠（部分）：



- 購買1,000元現金券將送50元現金券，買2,000元現金券送120元現金券，同時可額外獲贈120元的品牌優惠券

至於OK便利店今期再度推出以八達通領取消費券即享20元現金券的推廣活動，同樣登上搜尋榜。此外，電器商豐澤、iPhone13等亦吸引不少人查詢。

不過，2022年消費券雖然加碼至2期、合共1萬元，惟網絡熱度卻不及去年7月初第1期開始登記時，估計這與今年大部分市民都沿用去年消費券帳戶，無需重新申請有關。