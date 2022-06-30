消費券實力大比併　WeChat Pay HK覆蓋最全面　名店街市都用到

【5000元消費券／電子消費券／第二期】第二期消費券即將於8月初發放，今次大家可以於6月23日至7月23日期間申請「轉會」，不過電子支付工具多達6款，包括有WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC及Tap & Go拍住賞，到底怎樣選擇才好？

考慮到消費券有期限，自然要選擇一款覆蓋商戶最多、最全面的支付工具。現時WeChat Pay HK除了覆蓋超市、電器店、餐廳等商戶外，連街市都有近2000攤檔用到，安裝率全港最高！無論想「豪花」消費券買電子產品、名牌手袋，抑或平日買餸都無問題。



覆蓋逾15萬商戶全港最多

整體而言，現時WeChat Pay HK及八達通的商戶覆蓋數目最多，分別都達到15萬，其他平台的數字就介乎3萬多至10萬間。至於商戶種類，現時幾款支付工具於大型連鎖商戶中的覆蓋程度相若，反而是街市攤檔、小店等，差異就較明顯。

WeChat Pay HK街市滲透率最高

以街市為例，根據食物及衞生局向立法會披露的數據，截至2021年底食環署街市有1,941個已安裝WeChat Pay HK，大幅拋離其他支付工具。另外WeChat Pay HK於領展旗下街市以及「香港街市」集團街市均可使用，即使日常買餸也可用消費券，令使用消費券時更具彈性。

即若果想「豪花」消費券換新手提、買電器、添置家俬等，就要留意支付工具的金額上限，例如八達通儲值額最高3,000元，而Tap&Go於第二階段消費券最後一期派發後，只可增值一次最多3,000元，至於WeChat Pay HK、AlipayHK等就沒有類似限制。

另外也要留意一些商戶未必有齊各款支付平台，例如想於IKEA以大額消費買家俱，有WeChat Pay HK就比較便利。

🔽🔽🔽熱門超市百貨、電器、飲食商戶：支付工具適用範圍🔽🔽🔽



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接著來比併綜合實力，WeChat Pay HK除了覆蓋消費商戶量多達15萬間外，在繳付賬單方面用途亦相當廣泛，可於SmarTone、中國移動、HGC、自由鳥等電訊商付款，甚至可以交管理費，可謂「全能型」選手。

多重著數優惠

除商戶覆蓋面全面外，WeChat Pay HK亦提供多項消費券優惠！

【著數1：高達130元加碼消費券】用戶只需登入WeChat Pay HK的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券同1次抽獎機會；再用WeChat Pay HK成功登記消費券，更可額外獲取4次抽獎機會。獎品包括$3-$88的加碼消費券、$10-$50的商戶電子現金券，100%中獎。

【著數2：富融新用戶高達500元獎賞】首次用WeChat Pay HK綁定富融銀行個人賬戶的新用戶，可勁賺200元加碼消費券，以及200 WeFun回贈（可1兌1形式兌換現金）。另外，富融用戶日常以WeChat Pay HK消費，不論是否使用消費券，都可賺取消費金額8%的WeFun回贈，推廣期內最多可賺取100 WeFun。換這之，新客戶可一次過勁賺高達500元獎賞。

【著數3：八大商場消費祭四重賞】WeChat Pay HK與觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點合作，新用戶即日起至7月31日期間，以商場指定迎新碼即可換取50元電子現金券，適用於多達26間商場的指定商戶。此外，用戶在八大商場以WeChat Pay HK消費滿指定金額並追蹤指定社交平台即可獲贈精美禮品；在推廣期內每月完成指定任務，儲齊3個電子印花，更可兌換商場電子現金券。

著數之外，用WeChat Pay HK更可邊消費邊做善事：由即日至12月31日，每天以WeChat Pay HK完成的首筆消費，即可獲得一個公益印花可於當天捐贈。活動結束後，騰訊基金會將按印花數量捐贈相應資金予三間受惠機構，幫助社會需要人士！