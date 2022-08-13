幼稚園學額空缺逾4萬　IB等國際課程更慘淡　即睇18區收生情況

適齡學童減少，加上疫情及移民潮影響，近年幼稚園學位空缺增加，2021／22年空缺率升破20%，即較原定學額少收4.2萬學生。當中國際課程幼稚園更是重災，於個別低收入地區空缺率可達6成！即看18區幼稚園空缺情況。



本學年全港幼稚園共有19.8萬個學額，而據教育局去年9月統計僅15.6萬名學生，即較原有學額少收4.2萬學生，學位空缺率高達21.6%。不過，學額較學生人數多實屬正常情況，問題在於近年空缺率持續上升，於疫情期間就更為明顯，反映當局或學校在推算額學生人數時與實際情況有一定偏差。

數據顯示，採用IB等國際課程的非本地課程幼稚園空缺率（本學年達36.7%）較本地課程幼稚園（19.7%）高，其中在收入水平全港最低的深水埗區，國際幼稚園空缺率更高達6成。幼稚園概覽顯示，現時區內有7間有提供非本地課程的幼稚園。而於有不少跨境學童就讀的北區，非本地課程學位空缺率亦高達58%。

另外，九龍城區內本身有較多國際幼稚園，2021/22年學非本地課程學位空缺（註：學額減去學生人數）數目就高達1,274個，另外在有不少外藉人士居住的中西區、南區、西貢等，分別都有超過700個學位空缺。

本地課程方面，整體學位空缺率則較低約為21.3%，但亦較疫情前2019／20學年的14.4%顯著惡化。

按級別比較，以幼兒班（K1）為例，港島的中西區、東區、南區空缺率均高逾30%，遠高於全港水平的21%，而元朗空缺率相對較低，僅13.8%。

至於新學年的學額仍充足，自願經教育局公開2022／23年K1收生情況的766間幼稚園中，至7月初仍有6成、即484間幼稚園有學位空缺，其中港島南區、葵青區內更有近8成幼稚園尚餘空缺，而北區、屯門也有超過7成幼稚園有空缺。