移民潮疫情夾擊　幼稚園今年流失逾5千學生　6成學校仍有空缺

疫情、移民潮及低出生率三面夾擊下，本港幼稚園2021/22學年流失逾5,000名高、低班學生，人數相當於34間幼稚園。九龍這個重點名校區更流失逾700名高班學生，相當於少了8間幼稚園。

2022新學年將至，教育局公布在766間有參與派位安排的幼稚園中，仍有6成未收齊學生，部分地區有空缺幼稚園比例更高達8成。



1. 移民潮+疫情：流失5千名高低班學生

疫情與移民潮影響下，近年本港幼稚園學生流失加劇。比較教育局《學生人數統計報告書》，2020/21年及2021/22年同一批學生人數，本港今年流失逾4,441名高班學生、678名低班學生，合計5,119人，人數相當於34間幼稚園（按本港幼稚園平均有150名學生計）。不過兩級學生流失率較較去年縮小，相信與去年疫情緩和，部分跨境學童重新入學有關。

2. 名校區九龍城：1年流失777名高班學生

至於比較18區，全港收入最高的中西區，今年流失27%高班學生（593人），離島及油尖旺流失率亦高逾15%，按人數計就以九龍城流失777名高班學生最為誇張。翻查紀錄，九龍城一直是全港最多學童的地區，2019/20年幼兒班（K1）學生人數多達7,608人，同一批學生本學年升上高班（K3）後只剩6,365人，與K1時比較減少逾1,200人，即約8間幼稚園，流失率高達16%（註：流失學生或包括本地跨區轉校、升學）。

3. 出生率降：幼稚園學生逐年減

事實上，在出生人口持續下降的大環境下，幼稚園收生本來就大受影響。學生數字雖然在「雙非潮」下有所回穩，例如2015年K1學生曾多達6.5萬人；不過在「零雙非」政策推出後，本港出生人數隨即減少，並直接影響政策推行3年後，即2016年的K1收生，當年學生人數急跌近8,000人至5.7萬人，低班及高班學生亦於其後年份大減。而近年受疫情影響，K1人數再大跌，至2021年僅約5萬人。

不過本港近年幼稚園數目並未有大變化，仍維持千餘間水平，而每間幼稚園的平均學生人數就由2015年高峰的185人，減少至本學年的150人，即平均每間幼稚園少了1至2班學生。

4. 新學年：學位空缺仍多

新學年收生方面，自願經教育局公開學額數字的766間幼稚園中，至7月初仍有6成、484間幼稚園有學位空缺，其中港島南區、葵青區內更有近8成幼稚園尚餘空缺。另外在跨境學童主要就讀的北區、屯門內，也有超過7成幼稚園有空缺。