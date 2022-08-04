移民潮│上學年流失2.5萬中小學生　這名校區最重災勁減逾4500人！

移民潮下本港2021/22年度中小學合計流失逾2.5萬名學生，規模相當於損失約40間中學！當中九龍這個名校區情況最嚴峻，1年減少超過4,500名學生，流失率高達7%。另外中學高年班流失情況更明顯，尤其於中西區、南區、九龍城等名校區內，中五、中六學生流失率可達8%-10%，相當於每100名學生中有約8至10人退學。



流失2.5萬中小學生 規模相當於40間中學

比較教育局《學生人數統計報告書》2020/21及2021/22學年同一批學生人數，本學年全港流失14,627名中學生、10,749名小學生，合計25,376人。若以本港中學平均有約640名學生、小學平均約590名學生計，相當於流失了約40間中學或43間小學的學生。本學年整體學生流失數目亦較前一學年約1.5萬人急增近萬人。

全港18區均流失中學生，其中九龍城、元朗、深水埗、灣仔均減少逾千名學生，而當中元朗、深水埗由於中學學額較小學少，學生減少估計主要與跨區升學有關，然而在九龍城及灣仔兩大名校區內，中小學學額相若，即學生流失多數與海外升學、移民潮等有關；九龍城及灣仔分別流失約1,600名及1,100名中學生。

🔽🔽2021/22年18區中小學生人數、流失情況🔽🔽



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小學方面，喇沙、協恩等私立名校林立的九龍城區，本學年減少近3,000名學生，規模相當於5間小學（以每間平均約590人計），連同區內中學，即九龍城區流失逾4,500名中、小學生，流失率達7%。而在有眾多跨境學童就讀的「大西北」地區元朗、屯門及北區，小學生均見大幅流失，達800至1,200人（註：學生人數亦受跨區升學影響）。

多區學生流失率惡化 高收入地區更明顯

移民潮下本港自2020/21學年起有較明顯的學生流失，而本學年多區學生流失情況均進一步惡化，並主要集中在高收入地區，如灣仔中學生流失率由4.9%急增3.6個百分點至8.5%，中西區小學生流失率就由2.5%急升4.2個百分點至6.7%。

一般情況下，中學高年班會流失較多學生，因部分有意到外地升學的學生會提早離港升讀預科，而自2020/21學年起，學生流失情況擴大至不同年級，除小一及中一外，各年級學生均見減少，當中小五、小六流失率達5%或以上，中五、中六更高達約7%。

中西區、灣仔、南區高中學生流失明顯

而在名校密集的地區，或有更多學生有家庭條件到外地升學，區內高年級學生減少就越明顯，如中西區、九龍城的中六學生流失率可達9%，中西區、南區、西貢區中五學生流失率更高達10%，即平均一班約30人中，便可多達3人退學。除了名校區，新界東的西貢、沙田區內高中學生流失亦明顯。