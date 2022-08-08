安心出行增紅黃碼功能　網絡最關注這個安排　通關搜尋量急升

【安心出行 / 紅黃碼 / 3+4 / 康復碼】特首李家超今早（8日）宣布，由本周五（12日）起，縮短海外抵港人士的酒店檢疫期，由7天酒店檢疫改為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天家居監察，並須使用有「紅黃碼」功能的更新版安心出行，即看網絡最新關注點。



酒店檢疫期再縮短，網絡搜尋數據顯示，網民除了關注安心出行新功能外，亦十分關心「通關」最新進度，於今早「應對疫情指導及協調組」記者會進行期間，「通關」搜尋量甚至超過「安心出行」。

不少第五波疫情期間確診人士的康復碼即將屆滿，又適逢安心出行推出新功能，本周不少人搜尋「確診第三針」安排以及「康復紀錄」等資訊，而安心出行熱線電話亦成為熱門搜尋。

政府指，紅黃碼措施只適用於機場來港人士，其他市民可繼續使用原有安心出行及疫苗通行證。至於抵港人士在4天家居監察期間，可以外出但不能進入疫苗通行證有主要審核的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、健身室、美容院等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等，外出時不能參與除下口罩的活動，另外需要每天做快測，呈陰性結果可乘坐公共交通工具上班，或進入百貨公司、街市等。