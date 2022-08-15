中國預測2025年人口將負增長　生育率續走低　人口或被印度超越

【中國人口／印度人口／全球人口】內地預測人口將在2025年或之前進入負增長階段，而早前聯合國亦推算印度將於明年超越內地，成為全球人口最多的國家。究竟內地近年出生率下降有多快？幾次開放生育政策效果有多大？各省份情況又是如何？數據還顯示，現時的人口跌勢早在30年前已經種下。



疫情下2021年內地總人口達14億1260萬人，按年僅增長48萬人，淨增長率由2020年0.14%驟降至0.034%，即每1萬人口僅約3人出生。內地衛建委早前撰文，首次承認人口增速明顯放緩，「十四五」期間（2021至2025年間）將踏入負增長階段。

受早年人口政策等影響，內地生育率持續走低，早在30年前、1990年代初已降至世代更替水平以下，即平均每名婦女生育少於2.1個子女。至2010年代內地陸續放寬生育政策，生育率由1.63微升至2021年約1.7水平，但隨著育齡婦女減少、二孩政策釋放的生育效應減退，內地2017年起每年出生人口持續下降，至2021年降至1062萬人，而計算每千人口出生人數的出生率更「斷崖式」下降。

另有意見指，雖然生育政策數度放寬，但因為育兒壓力大、經濟負擔重、生育對女性職業發展的影響等，大大打擊年輕一代的生育意願，應重點推出減輕家庭育兒負擔的政策。

內地人口趨勢的地區差異明顯，國家統計局數據顯示，2021年內地31個省市中，至少15個錄得按年人口負增長，當中人口大省河南按年淨減少58萬人口，而人口外流重災區黑龍江亦按年減少46萬人口。去年僅廣東省出生人數達百萬以上，全年出生人口達118.3萬人，扣除自然死亡等人口流失後，淨增長為60萬。