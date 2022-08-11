中大調查：逾半市民政治冷感　近半認為政府不在乎自己、無發言權

本港市民愈趨政治冷感，中大香港亞太研究所調查發現，本港逾半市民對政治缺興趣，僅三成受訪者會每日留意政治新聞，甚少市民會直接向官員或議員表達政治意見，反而更常以社交媒體發表意見。不少人認為自己無發言權，或因政治難理解，因而對政治不感興趣。



是次調查透過固網電話及手提電話，於7月18日至27日共訪問702名18歲或以上市民，結果按人口年齡及性別分布作加權處理。社會事件過後又遇疫情，調查中55.5%受訪者表示對政治缺乏興趣，其中回覆「完全沒有興趣」的比例達15.6%，相反僅5.4%人表示「很有興趣」，36.5%回答「有些興趣」。

調查亦顯示，僅30.4%受訪者每日都閱讀、收聽或收看政治新聞，有逾一成人表示幾乎不留意政治新聞。

意見表達方面，僅12.1%受訪者表示曾直接向政府官員或部門表達意見，僅12.2%人表示曾透過區議員或立法會議員表達意見，表示曾透過非政府團體反映意見的人則佔16.6%。受訪市民相對上更常於社交媒體發表意見，21.4%的受訪者表示「經常」或「間中」於Facebook、網絡論壇發布或轉發貼文。

至於造成政治冷感的原因，47.7%同意因「政府官員不太會在乎自己的想法」，亦有43%人同意「自己對政策無發言權」，因而影響他們對政治的興趣。