男女比例失衡！港島呢2區女多男少最嚴重　女性打工仔首超男性

本港男女比例進一步失衡。統計處最新數據顯示，本港每千名女性計男性跌至910人再創新低，同時結婚率持續下降，疫情下更大跌至每千人口不足10對，而男女就業參與率就進一步拉近。到底全港18區哪區男女比例最失衡？哪個行業男女就業比率相差最大？初婚年齡再推遲了多少？



根據統計處新一份《香港的男性與女性主要統計數字》，2021年中本港分別有338萬名男性及371.3萬名女性（不包括外籍家傭，下同），按每千名女性計男性人數跌至新低910人。報告指，大量女性單程通行證持有人從內地來港和大量從外地輸入的女性外籍家庭傭工、女性較長壽等，都是令性別比例差距擴大的原因。

另外出生人數亦持續減少，2021年僅約1.9萬名男嬰及約1.8萬名女嬰出生。

18區比較，灣仔、中西區、九龍城等男女比例最失衡，當中灣仔每千女性計僅有673名男性。至於屯門、元朗及北區等男性比例則相對高，但均為男少女多。

結婚率創新低 初婚年齡創新高

婚姻方面，近年本港結婚率下降，2011年每港每千名男性及女性分別有17.6對及15.5對新人，2021年受疫情影響降至不足10對，而初婚年齡亦不繼推遲，最新男性初婚年齡中位數增至29.1歲，女性增至32.2歲。

而估算每年中港婚姻數目，即與內地人結婚的港人數目，亦由2019年約2萬人減至2021年的約5,000人。

男女就業參與率差距收窄

報告指，隨着教育程度改善和培訓機會增加，越來越多女性投身社會，男女勞動人口參與率的差別逐步收窄。2021年全港有192萬男性勞動人口及162萬女性勞動人口，男女勞動參與率分別是65.7%及49.6%。若計及外籍家傭，本港女性佔勞動人口比例於2019年已超過男性。

比較不同行業，公共行政、社會及個人服務業內，女性從業人員比例最高（71.4%），建造業內女性比例最低（2.3%）。